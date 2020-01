Jetzt wehren sich Peter Müllers Teamrivalen

Peter Müller hat es wieder getan: Menschen vor den Kopf gestossen. Zwei Wochen ist es her, da redete der Schweizer Abfahrtsrekordsieger in dieser Zeitung darüber, wie er im Erfolgsteam der 80er-Jahre geplagt, ausgegrenzt, ignoriert wurde. Wie von Anfang an alle gegen ihn etwas hatten, die Züri-Schnure, auf die niemand gewartet habe.