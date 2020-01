Grossmann bricht sich Handgelenk

Speed-Spezialistin Katja Grossmann, Mitglied des B-Kaders von Swiss Ski, ist am Mittwoch bei der Europacup-Abfahrt in St. Anton gestürzt. Dabei hat sich die Haslitalerin das rechte Handgelenk gebrochen. Grossmann wird am Donnerstag in der Universitätsklinik Balgrist in Zürich operiert und fällt für mindestens acht Wochen aus.