Wie die Chinesen Weltklasse-Athleten formen wollen

Gefahndet wurde landesweit. In Turnhallen, Internaten, auf Tartanbahnen, aber auch in Klöstern und sogar in einem Shaolin-Tempel. Keiner sollte unterhalb des Radars fliegen. Auch ein Mönch hätte schliesslich das grösste Talent sein können.

Nach dem Olympiadebakel vor zwei Jahren in Pyeongchang mit einer läppischen Goldmedaille blieb in Chinas Wintersport kein Stein auf dem anderen. Vor allem Skifahrer sollten «produziert» werden. Und so gab es Castings, nicht nur im Riesenreich, auch in Kanada, Japan, Deutschland, Italien, in der Schweiz. Gesucht: China’s next Skistar.