Gegner schimpfen nach Schweizer Doppelsieg

Für die Konkurrenz mutete das Ergebnis an wie eine Lotterie und rief Unmut hervor. Alexis Pinturault twitterte: «Ich fühle mich verschaukelt. Wir Athleten werden als Spielfiguren einer Show angesehen und nicht als Akteure einer Sportart. Seit wann ist im Sport das Glück wichtiger als die Leistung? Und wie gefährlich ist das Format?» Der Franzose gehört zu den Grossen im Skizirkus, er hat Medaillen an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewonnen, dazu 27 Weltcuprennen. Man würde meinen, sein Wort hätte Gewicht. Stattdessen fragt er: «Wann endlich hört die FIS die Athleten an?»

Today I feel like being fooled ... we (athletes) taken for pawns of a show and not actor of a sport! Since when in sport luck is more important than performance? And how dangerous is the format? But above all @fisalpine when will the words of the athletes be taken into account?

— Alexis Pinturault (@AlexPinturault) February 9, 2020