Feuz erhielt die Kugel eines Konkurrenten Da der Weltcupfinal in Cortina wegen des Coronavirus abgesagt wurde, kam die FIS in Norwegen in die Bredouille. hua

Gesamtweltcup Männer: noch offen. Zwischenstand: 1. Aleksander Aamodt Kilde, 1202 Punkte. 2. Alexis Pinturault, 1148 Punkte. 3. Henrik Kristoffersen, 1041 Punkte. APA/Georg Hochmuth Gesamtweltcup Frauen: entschieden. Endstand: 1. Federica Brignone, 1378 Punkte. 2. Mikaela Shiffrin, 1225 Punkte. 3. Petra Vlhova, 1189 Punkte. EPA/Andrea Solero Abfahrt Männer: entschieden. Endstand: 1. Beat Feuz, 650 Punkte. 2. Thomas Dressen, 438 Punkte. 3. Matthias Mayer, 424 Punkte. APA/Helmut Fohringer Abfahrt Frauen: entschieden. Endstand: 1. Corinne Suter, 477 Punkte. 2. Ester Ledecka, 322 Punkte. 3. Federica Brignone, 320 Punkte. AP/Alessandro Trovati Super-G Männer: noch offen. Zwischenstand: 1. Mauro Caviezel, 365 Punkte. 2. Vincent Kriechmayr, 362 Punkte. 3. Aleksander Kilde, 336 Punkte. EPA/Christian Bruna Super-G Frauen: entschieden. Endstand: 1. Corinne Suter, 360 Punkte. 2. Federica Brignone, 341 Punkte. 3. Nicole Schmidhofer, 217 Punkte. EPA/Philipp Guelland Riesenslalom Männer: entschieden. Endstand: 1. Henrik Kristoffersen, 394 Punkte. 2. Alexis Pinturault, 388 Punkte. 3. Filip Zubcic, 368 Punkte. AP/Giovanni Auletta Riesenslalom Frauen: entschieden. Endstand: 1. Federica Brignone, 407 Punkte. 2. Petra Vlhova, 333 Punkte. 3. Mikaela Shiffrin, 314 Punkte. AP Photo/Alessandro Trovati Slalom Männer: entschieden. Endstand: 1. Henrik Kristoffersen, 552 Punkte. 2. Clément Noël, 550 Punkte. 3. Daniel Yule, 495 Punkte. EPA/Christian Bruna Slalom Frauen: entschieden. Endstand: 1. Petra Vlhova, 460 Punkte. 2. Mikaela Shiffrin, 440 Punkte. 3. Katharina Liensberger, 276 Punkte. EPA/Antonio Bat Kombination Männer: entschieden. Endstand: 1. Alexis Pinturault, 280 Punkte. 2. Aleksander Kilde, 172 Punkte. 3. Matthias Mayer, 140 Punkte. APA/Georg Hochmuth Kombination Frauen: entschieden. Endstand: 1. Federica Brignone, 200 Punkte. 2. Wendy Holdener, 125 Punkte. 3. Ester Ledecka, 100 Punkte. AP Photo/Gabriele Facciotti Parallelrennen Männer: entschieden. Endstand 1. Loïc Meillard, 129 Punkte. 2. Rasmus Windingstad, 103 Punkte. 3. Stefan Luitz, 82 Punkte. EPA/Guillaume Hocajuelo Parallelrennen Frauen: entschieden. Endstand: 1. Petra Vlhova, 113 Punkte. 2. Clara Direz, 100 Punkte. 3. Federica Brignone, 90 Punkte. APA/Georg Hochmuth 1 / 14

Eines war am Freitag sofort klar: Beat Feuz kann der Abfahrts-Weltcup nicht mehr genommen werden. Der Berner holt sich damit vor der letzten Saisonabfahrt in Kvitfjell seine dritte kleine Kristallkugel in Serie.

Das stellte den internationalen Skiverband FIS aber vor ein Problem: Wo sollte man so kurzfristig die Abfahrts-Kristallkugel herbekommen? Die FIS-Verantwortlichen waren ohne Kristall im Gepäck nach Norwegen gereist, wäre die Übergabe doch in Cortina geplant gewesen.

Aamodt wurde die Kugel gestohlen

Die Not machte erfinderisch, wie Renndirektor Markus Waldner dem ORF verriet: «Wir haben versucht, eine Kugel kurzfristig aufzutreiben. Aksel Svindal war da, der hatte aber keine dabei. Wir haben Kjetil Aamodt angerufen, dem wurden sie gestohlen. Dann haben wir den Henrik Kristoffersen angerufen. Es wird im Eiltempo eine hertransportiert, dass wir eine Übergabe machen können.»

Also erhielt der 33-jährige Feuz bei der Siegerehrung in Norwegen eine ausgeliehene Kristallkugel des norwegischen Technik-Spezialisten überreicht. Der heute 25-Jährige hatte diese für den Sieg im Slalom-Weltcup der Saison 2015/16 erhalten.