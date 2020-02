Der Lack der Wunderfahrerin beginnt zu bröckeln

Sie steht auf der kleinen Bühne, Red-Bull-Mütze auf dem Kopf, blonde Haare links und rechts, Skibrille mit dunklen Gläsern im Gesicht, eine Dose in der Hand. Sie, die so brillant Snowboard fährt, steht im Weltcup der Skifahrerinnen wieder im Rampenlicht. Dritte ist Ester Ledecka geworden in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen. Ein, zwei lockere Sprüche, ein Lob an ihr Team, und weg ist sie. So ist die 24-Jährige. Gelöst, witzig, auf Zack. So ist sie an diesem Samstag. So ist sie nicht immer.