Zwei Österreicherinnen schlagen Gisin

Michelle Gisin fuhr auch in der zweiten Weltcup-Abfahrt von Lake Louise auf das Podest. Auf den 2. Platz vom Freitag liess die Engelbergerin einen 3. Rang folgen.

Auch in ihrem fünften Rennen innert 14 Tagen in drei Ländern und auf zwei Kontinenten präsentierte sich Michelle Gisin in der nötigen Frische. Trotz einer nicht komplett fehlerfreien Fahrt schaffte sie es zum zweiten Mal innert 24 Stunden auf das Podest. «Unglaublich. Dass ich die Abfahrtssaison so starten kann, ist auch für mich eine riesige Überraschung. Das ist keineswegs selbstverständlich», meinte Gisin.