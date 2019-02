Dabei hatten sie doch extra ein Netz montiert. Nach dem Trainingsmissgeschick des norwegischen Skisprung-Junioren-Weltmeisters Thomas Aasen Markeng, der am Ende des Auslaufs der Bergisel-Schanze abgehoben hatte und in die Absperrgitter geprallt war, reagierten die Organisatoren der WM-Springen und brachten ein Provisorium an. Nicht, dass der tückische Gegenhang noch einen Athleten ungewollt zum Fliegen bringt.