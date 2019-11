Yule lanciert die Saison mit Podestplatz

Kristoffersen von 4 auf 1

Der Sieg ging an Henrik Kristoffersen, vor dem Rücktritt des grossen Rivalen Marcel Hirscher oft genug der «ewige Zweite». Nach dem ersten Lauf noch auf Position 4 klassiert, überflügelte er die Konkurrenz im zweiten Durchgang, allen voran den zur Halbzeit souverän führenden Franzosen Clément Noël. Dieser fiel schliesslich um neun Hundertstel hinter den Norweger zurück.

Yule und Zenhäusern zufrieden

Yule konnte sein Glück derweil kaum fassen. «Unglaublich. Mit einem Podestplatz in die Saison zu starten, ist genial», jubelte der drittklassierte Romand und bezeichnet das Resultat als «Lohn für die harte Arbeit in den letzten Monaten». Es war für Yule der dritte Podestplatz in den letzten vier Weltcupslaloms. Auch Zenhäusern war glücklich, obschon er seinerseits einen Platz auf dem Podium knapp verpasste. «Das war tiptop», sagte der Walliser zufrieden.