Wenn fünf stürzen, freut sich die Sechste

Die Situation erinnert an eine legendäre Szene der olympischen Winterspiele. 2002 in Salt Lake City holte der Australier Steven Bradbury überraschend die Goldmedaille im Shorttrack. Dies, nachdem er gleich mehrfach grosses Glück beanspruchte. Beziehungsweise die anderen Athleten viel Pech. In den Halbfinal kam Bradbury nur, weil einer seiner Konkurrenten disqualifiziert wurde, in den Final, weil drei Läufer stürzten.

Diesen Final gewann Bradbury dann. In der letzten Runde des Rennens lag er abgeschlagen hinten, ohne Chance auf eine Medaille. Doch wie bei Fähndrich räumten sich die vier Konkurrenten in der letzten Kurve vor der Ziellinie gleich selbst aus dem Weg. Bradbury fuhr locker vorbei und holte Gold. Es war die erste australische Goldmedaille an Winterspielen.