Als neunter Starter nimmt der Österreicher Vincent Kriechmayr die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel in Angriff. Nach acht Sekunden Fahrzeit folgt für den 27-Jährigen der erste Schreckmoment. Beim Sprung über die Mausefalle kann Kriechmayr nur mit Müh und Not einen schrecklichen Unfall verhindern. In Rücklage landet der Lauberhorn-Sieger mit dem Gesäss auf der Skipiste und rettet sich nur dank viel Glück magistral und setzt die Abfahrt fort.