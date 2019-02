Am Montagabend wurden in Monaco die besten Sportler des Jahres mit den Laureus-Auszeichnungen geehrt. Der Spirit of Sport Award ging an Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin hatte sich vor der Ski-WM in Are entschieden, ihre erfolgreiche Karriere nach den Wettkämpfen in Schweden zu beenden. In der Abfahrt holte sie hinter Weltmeisterin Ilka Stuhec und der Schweizerin Corinne Suter die Bronze-Medaille und verabschiedete sich danach unter Tränen aus dem Ski-Zirkus.