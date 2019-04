Vonn dokumentiert OP und erntet Kritik dafür

Erst gerade postete Vonn auf Instagram eine besondere Story. Darin können ihre Fans mitverfolgen, wie sie für eine Operation am Bein vorbereitet wird und nach dieser noch beduselt im Bett liegt. «Alles ist gut gegangen», versichert Vonn im Video. Unter anderem ist zu sehen, wie der ehemaligen Spezialistin in den Speed-Disziplinen die Infusionsnadel gesteckt wird (Vonn stöhnt dabei auf) und wie sie sich nach dem Eingriff von ihrer Mutter mit Goldfischchen füttern lässt. Später wird die «Patientin» im Rollstuhl aus der Klinik gefahren und filmt sich dann daheim beim Erholen von den Strapazen, wobei natürlich auch ihre Hunde nicht zu kurz kommen.

«Leider ist dies kein Aprilscherz...», kommentiert Vonn ihre Story, die sie am 1. April online stellte. «Ich erhole mich jetzt zu Hause. Ich werde mehr posten, wenn ich wieder ganz nüchtern bin. Danke für all die guten Wünsche. Das bedeutet mir viel», schreibt sie weiter.

«Klasse? Es ist mir egal»

Auf die Frage einer Userin, was sie denn genau habe operieren müssen, antwortet Vonn: «Das teile ich zu einem späteren Zeitpunkt mit.» Der ungeschminkte Einblick in die Augenblicke vor und nach dem Eingriff hat im Netz viele Reaktionen ausgelöst. Die meisten schätzen es, Lindsey Vonn so nahe begleiten zu können, und wünschen ihr gute Besserung.

Doch die extrovertierte Weltklasseathletin sieht sich auch mit Kritik konfrontiert. «Zumindest dein Make-up ist auf dem Punkt», stichelt eine Userin auf Instagram. Und auf Twitter hält eine Landsfrau aus Orlando (Florida) fest: «Falsche Wimpern und Make-up nach der Operation? Klasse? Nicht.» Darauf reagiert Vonn lässig: «Jep! Ich trug Make-up und hatte seit Wochen Wimpernverlängerung. Glauben Sie mir, eine Operation macht keinen Spass, und aus meiner Erfahrung ist das Tragen von Make-up der einzige Weg. Klasse? Es ist mir egal. Ich mache mein Ding, du machst dein Ding.»

Yup! I wore makeup and I’ve had eyelash extensions for weeks now. Trust me, surgery is not fun and from my experience wearing makeup is the only way to go. Class? I don’t really care. I do me and you do you ???????? https://t.co/SJrCgipfet

— lindsey vonn (@lindseyvonn) 2. April 2019