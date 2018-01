Von einem anderen Stern

Es war nahe an der Perfektion, was Mikaela Shiffrin am Sonntagmorgen im ersten Slalomlauf aufführte. Das Ergebnis war entsprechend: Ein weiteres Mal hatte sie ihre Konkurrentinnen zu Statistinnen degradiert, einmal mehr vermochte keine Gegnerin auch nur annähernd mitzuhalten. Auch die stets selbstkritische Amerikanerin hatte an ihrer Fahrt nichts auszusetzen. «Das war vielleicht der beste Lauf, den ich in einem Wettkampf je gefahren bin.»

Novum im Weltcup

1,47 beziehungsweise 1,60 Sekunden war die Amerikanerin schneller gewesen als die Schwedin Frida Hansdotter und Wendy Holdener auf den Plätzen 2 und 3. Die krasse Dominanz der Weltmeisterin und Olympiasiegerin sorgte im Zwischenklassement für ungewöhnliche Zustände.

Nie zuvor war die zeitliche Differenz zwischen der Ersten und der Letzten der 30 Finalistinnen in einem Weltcuprennen so gross gewesen wie diesmal. 5,59 Sekunden hatte diese Marge betragen. Wäre nach dem ersten Durchgang abgerechnet worden, hätten nur 16 Fahrerinnen Weltcuppunkte erhalten.

Bei den anderen 14 wäre der Rückstand zu gross gewesen. Sie alle hatten mehr als die erlaubten acht Prozent auf die Bestzeit eingebüsst. Den zweiten Lauf nutzte Shiffrin vorab zum Verwalten des Vorsprungs, sodass die Unterschiede in der Schlussrangliste nicht noch krassere Ausmasse annahmen.

Millers Lob

Bewunderung ruft Mikaela Shiffrin nicht nur bei Konkurrenz, Trainern und Medien hervor. Beeindruckt zeigt sich auch die Prominenz aus dem Weltcup der Männer. Für Landsmann Bode Miller ist sie «die beste Skifahrerin, die ich je gesehen habe».

Marcel Hirscher, mit dem Mikaela Shiffrin schon trainiert hat, fragte sich kürzlich, wie es denn «möglich ist, dem Rest so davonzufahren». Vielleicht trägt ungewollt auch der Salzburger zum nicht enden wollenden Hoch der Hochgelobten bei. «Marcel ist für mich Inspiration und Motivation», sagte Shiffrin kürzlich in einem Interview.

Die Seriensiegerin gewinnt im Weltcup, ohne den Fokus auf die Olympischen Spiele im nächsten Monat in Pyeongchang zu verlieren. «Die beste Vorbereitung für Olympia ist, starke Leistungen zu zeigen.» Worte, die für die Gegnerschaft wie eine Drohung wirken müssen. Welche Rennen Mikaela Shiffrin in Südkorea bestreitet, steht noch nicht fest. Nicht ausgeschlossen ist, dass ihr Programm Starts in allen fünf Disziplinen umfassen wird.

Die Gefahr, für den Höhepunkt nicht bereit zu sein, besteht bei Mikaela Shiffrin nicht. An der minutiösen Planung halten sie und ihre Entourage trotz aller Erfolge fest. Am nächsten Wochenende in Bad Kleinkirchheim mit Abfahrt und Super-G wird sie nicht am Start sein.

Holdeners Kampf

Ihre Anwartschaft auf eine Slalommedaille untermauerte auch Wendy Holdener. Als Dritte hinter Frida Hansdotter war sie in ihrer bevorzugten Sparte zum vierten Mal in diesem Winter bei einer Siegerehrung dabei. Die Schwyzerin ist mittlerweile so gefestigt, dass sie auch dann um die Podestplätze mitfahren kann, wenn sie sich wie am Sonntag zwischen den Toren nicht sonderlich wohlfühlt. «Ich hatte mehr zu kämpfen als sonst. Die Beine fühlten sich müde an. Deshalb war ich nicht so locker drauf wie gewohnt.»

Mélanie Meillard verpasste mit Platz 6 ihr Bestresultat im Slalom nur um einen Rang. Michelle Gisin wurde Elfte und lieferte damit ihr zweitbestes Saisonergebnis in dieser Disziplin ab.

(Berner Zeitung)