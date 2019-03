Vom Staubsauger, den Erfolgen und Enttäuschungen

Es ist Sonntag, der Abschluss dieser Rennen, strahlender Sonnenschein, warme Temperaturen, das Skigebiet Hoch-Ybrig hat seinen besten Anzug übergezogen. Bei den Männern wird Riesenslalom gefahren, die Frauen starten zum Slalom. Holdener gewinnt mit einer Sekunde Vorsprung, zum zehnten Mal darf sich die 25-Jährige Schweizer Meisterin nennen. Öfter haben nur drei Fahrerinnen gewonnen, das war in den 60er- und 70er-Jahren.

Der Knoten platzte zu Neujahr

Schweizer Meisterschaften sind für Holdener aber vor allem eine günstige Gelegenheit, sich Zeit zu nehmen für ihre Fans, insbesondere für die Kleinen. Kaum ein Kind, das an diesem Wochenende nicht mit Unterschrift der Slalom-Spezialistin auf dem Helm über die Pisten kurvt. Der Jubel der Zuschauer ist ihr darum gewiss, als sie als letzte Fahrerin die Wettkämpfe und damit auch ihre Saison abschliesst.

Die Gewinner des Wettbewerbs von Electrolux, Hauptsponsor von Wendy Holdener, und Tamedia jubeln mit der Schwyzerin über den Titel. (Bild: Electrolux)

Eine Saison, die nicht ganz optimal begann. Den ersten Podestplatz gab es im sechsten Versuch, es war der Parallelslalom von St. Moritz. Im Slalom schaffte es Holdener erst zum Jahresende 2018 in Semmering unter die ersten drei. Dann fuhr die Schwyzerin wieder in mittlerweile gewohnten Sphären, in den letzten fünf Slaloms gab es vier Podestplätze und einmal Rang 4.

Man habe vor der Saison immer hohe Erwartungen, erklärt Holdener nach ihrem Sieg auf dem Hoch-Ybrig. «Wenn es dann nicht läuft, tut man sich schwer.» Der Knoten sei dann im Training geplatzt, eigentlich genau rechtzeitig. Holdener sagt: «Ich würde schon sagen, dass ich bei der WM auf dem Höhepunkt war.»

Fertig mit den Sicherheitsfahrten

Die Weltmeisterschaft in Are nennt sie dann auch als ihr Highlight dieser langen Saison, auch wenn es in Schweden zum Schluss eine Enttäuschung gab. Führend nach dem ersten Slalom-Lauf unterlief Holdener im zweiten ein Fehler, der nicht mehr zu korrigieren war. «Ich hatte genug Rennen, in denen ich nichts riskiert habe und nicht um den Sieg gefahren bin», sagt Holdener, «es war an der Zeit, dass ich es probiere.»