Die Siegesserie von Mikaela Shiffrin geht in Flachau zu Ende. Petra Vlhova gelingt das Kunststück, die Amerikanerin um 15 Hundertstel hinter sich zu lassen. In jedem der ersten fünf Slaloms des Winters hatte Vlhova hinter Shiffrin Platz 2 belegt. Doch im Salzburgerland drehte die Slowakin den Spiess um. Sie errang ihren siebenten Weltcupsieg, den dritten der Saison, nachdem sie schon den Riesenslalom am Semmering und den Parallelslalom von Oslo für sich entschieden hatte.