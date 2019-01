Der Tag beginnt am Vorabend. Zuverlässig wie er ist, füllt Gilles Roulin seinen Rucksack fürs Rennen frühzeitig. Im Fall des 24-Jährigen sind es nicht seine sieben, sondern seine vierzehn Sachen, die er für die heutige Kombinationsabfahrt eingepackt hat. Roulin spricht von den «Essentials», dem Wesentlichen: Skischuhe, Spikes, Renndress, Unterhemd, Helm, Skibrille, Mütze, Handschuhe, Rückenpanzer, Knieschoner, Trinkflasche, Datteln, Dörrfrüchte, iPod. Die Startnummer erhält der Zürcher erst oben am Berg, nur den zehn Besten der Disziplinen-Weltrangliste wurde sie gestern an der Auslosung überreicht. «So kann ich sie immerhin nicht vergessen», meint er schmunzelnd. Er wird sie später an einen Bekannten verschenken.