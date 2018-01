Überflieger mit menschlichen Zügen

Die Gegensätze zwischen Sportler und Privatperson könnten kaum grösser sein als bei Kamil Stoch: Auf den Schanzen wirkt der Pole wie ein kompletter Sportler – bestens organisiert und stets auf das Wichtige fokussiert. Er verfügt über einen starken Absprung, hat ein stabiles Flugsystem und kann auch weite Sprünge sicher und mit Telemark stehen. Privat sieht das nach eigener Aussage ganz anders aus. «Zu Hause bin ich ein Chaot, ein Tollpatsch», sagt der 30-Jährige.

In exklusivem Kreis

Dieser Tollpatsch aus Zakopane, dem polnischen Skisprung-Mekka, hat am Dreikönigstag in Bischofshofen etwas geschafft, was in 66 Jahren Vierschanzentournee vor ihm erst einer vollbracht hat: Sven Hannawald im Januar 2002. Stoch ist Sieger von allen vier Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

«Ich konzentriere mich nicht auf Rekorde. Ich versuche, mein Zeug zu erledigen und gute Sprünge zu machen», sagt er. Er hat nun fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Stoch gehört zu einem exklusiven Kreis im Skispringen. Der Olympiasieg, der Weltmeistertitel, das Gold als Skiflugweltmeister (alle drei im Einzel), der Gewinn des Gesamtweltcups und der Triumph an der Vierschanzentournee bilden die fünf Monumente im Skispringen.

Einzig der exzentrische Finne Matti Nykänen hat alles gewonnen, auf vier von diesen fünf Titeln bringen es von den Aktiven derzeit nur Simon Ammann (ohne Tourneesieg), Gregor Schlierenzauer (fehlender Olympiasieg im Einzel) und eben Stoch (fehlender Sieg an einer Skiflug-WM). Möglicherweise schliesst der Pole in zwei Wochen die letzte Lücke in seinem eindrücklichen Palmarès. An der WM in Oberstdorf zählt er natürlich zu den Favoriten.

Die Basis für seinen Erfolg findet Polens Topskispringer bei seiner Familie. Seine Frau Ewa, die er 2010 heiratete, charakte­risiert ihren Kamil als «einfühlsamen und tollen Menschen». Stoch selbst sagt: «Ich bin ein erfüllter Mensch. Ich habe sport­lichen Erfolg, aber der grösste ­Erfolg meines Lebens ist mein privates Glück.» Wenn er nicht von Schanzen springt, hilft er seiner Frau auch gern im Haushalt.

Hobbypilot mit DJ-Set

Mit 9 Jahren sprang der zweimalige Tourneesieger erstmals von der Schanze, 3 Jahre später trug es ihn auf seiner Heimschanze in Zakopane schon 128 Meter weit. «Luft ist mein zweites Wesen», sagt Stoch, der seinen Beruf und seine Hobbys stets mit grossem Ehrgeiz und Leidenschaft ausübt. In seiner Freizeit begeistert er sich neben dem Fliegen für Autos und Musik. Stoch besitzt sogar ein eigenes DJ-Set.

Auf den Schanzen in Deutschland und Österreich hat er den Ton in den letzten Tagen deutlich aufgedreht. (Berner Zeitung)