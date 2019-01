Die Trainingsschnellste Corinne Suter verpasste ihren ersten Podestplatz denkbar knapp. Die Schwyzerin reihte sich eine Hundertstelsekunde hinter Venier ein. Auch weil sie mit dem 4. Rang ihr Weltcup-Bestergebnis von 2016 egalisierte, ärgerte sie sich nur bedingt über das Hundertstel-Pech. «Die Freude überwiegt», so Suter, die im Sommer eine Blutvergiftung ohne schwerwiegende Folgen überstanden hat. «Das Wichtigste ist, dass ich mich wieder wohlfühle und wieder Spass am Skifahren habe.» Dazu trugen mitunter ein Schuhwechsel im Sommer und ein vor Cortina vorgenommenes, weniger aggressives Setting bei der Bindung bei.

Den übrigen Schweizerinnen lief es nicht wunschgemäss. Michelle Gisin wurde 14., Jasmine Flury, Lara Gut-Behrami und Joana Hählen folgten auf den Plätzen 19, 23 und 24. Wendy Holdener (36.) und Jasmina Suter (39.) klassierten sich ausserhalb der Punkteränge, Priska Nufer schied aus.

Vonn: «Nicht glücklich, aber zufrieden»

Lindsey Vonn verpasste bei ihrem Comeback die angestrebte Spitzenplatzierung klar. 18 Tage vor dem WM-Super-G in Are musste sich die US-amerikanische Rekordsiegerin bei ihrem verspäteten Saison-Einstand mit Rang 15 begnügen. «Ich bin sicher nicht glücklich über diese Platzierung, aber zufrieden, wieder zurück zu sein. Auf diesem Rennen lässt sich aufbauen, morgen ist noch eine Chance», sagte Vonn, die sich kurz vor dem ersten Speedrennen am Knie verletzt hatte. Den grossen Teil ihres Rückstands von 1,19 Sekunden auf Siebenhofer handelte sich Vonn mit einem zeitraubenden Fehler im Mittelabschnitt ein. Zuvor hatte sie in Cortina 12 ihrer 82 Weltcupsiege eingefahren.

Am Samstag findet in Cortina eine weitere Abfahrt statt, am Sonntag ein Super-G. Das Programm wurde um eine (zweite) Abfahrt erweitert, weil am vergangenen Wochenende in St. Anton nicht hatte gefahren werden können.

Cortina d'Ampezzo (ITA). Weltcup-Abfahrt der Frauen:1. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:15,44. 2. Ilka Stuhec (SLO) 0,40 zurück. 3. Stephanie Venier (AUT) 0,46. 4. Corinne Suter (SUI) 0,47. 5. Romane Miradoli (FRA) 0,54. 6. Francesca Marsaglia (ITA) 0,74. 7. Tamara Tippler (AUT) 0,75. 8. Kira Weidle (GER) 0,76. 9. Laurenne Ross (USA) und Cornelia Hütter (AUT), je 0,79.



Ferner: 12. Nicole Schmidhofer (AUT) 0,95. 14. Michelle Gisin (SUI) 0,95. 15. Ricarda Haaser (AUT) und Lindsey Vonn (USA), je 1,19. 19. Jasmine Flury (SUI) 1,41. 23. Lara Gut-Behrami (SUI) 1,49. 24. Joana Hählen (SUI) 1,71. 33. Tina Weirather (LIE) 1,96. 36. Wendy Holdener (SUI) 2,16. 39. Jasmina Suter (SUI) 2,56. - 53 Fahrerinnen gestartet, 46 klassiert. Ausgeschieden u.a.: Priska Nufer (SUI).