Suter triumphiert, Holdener wird Dritte

Die Schwyzerin war mit der Nummer 5 gestartet, nahm gerade auf dem Leadersessel Platz, als es um sie herum still wurde. Viktoria Rebensburg war gestürzt, die Favoritin, die am Samstag in der Abfahrt gewonnen hatte. Die Lokalmatadorin landete in den Netzen. Man braucht kein Arzt zu sein, um zu sehen, dass das Knie Schaden davongetragen hat. Rebensburg fuhr zwar alleine ins Ziel, hob dabei allerdings den linken Ski. Später stürzte Sofia Goggia an der gleichen Stelle, auch sie schaffte es selbst ins Ziel.

Starkes Schweizer Team

Besser als Rebensburg und Goggia erging es nicht nur Suter, auch Wendy Holdener gelang ein Top-Resultat. Sie hatte die Rennen von Bansko und Sotschi noch ausgelassen. Und nun fuhr sie in Garmisch auf Rang 3, vor ihr nur Suter und die Österreicherin Nicole Schmidhofer. So gut war die Schwyzer Slalom-Spezialistin bisher erst einmal in dieser Disziplin, im März 2018 in Crans-Montana. Und doch fand Holdener, es sei mehr möglich gewesen. Sie sagte aber auch: «Ich hatte den Plausch», mit dem Resultat sei sie sehr zufrieden.

Und da war auch noch Michelle Gisin. Am Samstag nach einer enttäuschenden Abfahrt am Boden zerstört, gelang ihr eine Reaktion – sie wurde Siebte und war danach «mega happy». Auch weil sie in den letzten Wochen «völlig im Schilf» stand. «Nun ist es schön, können wir ein gutes Teamergebnis teilen». Denn nur vier Positionen hinter ihr klassierte sich Joana Hählen. Der Unterbruch nach dem Sturz von Rebensburg habe ihr etwas den Mumm genommen, sagte die Bernerin. Hählen war unmittelbar nach der Deutschen am Start. Mit Lara Gut-Behrami fuhr eine fünfte Athletin von Swiss-Ski unter die besten 15, die Tessinerin wurde 15.