Suter knapp hinter dem Podest

Corinne Suter zeigte im Ziel von Garmisch eine in den letzten Wochen und Monaten selten gesehene Reaktion. Sie verwarf die Hände, war wütend. Die 25-Jährige hatte Mühe in einer technischen Passage, nachdem sie gut gestartet war. Danach durfte sie aber sagen: “So schlecht ist das Ergebnis nicht.” Suter wurde Fünfte, behält damit die Führung in der Disziplinenwertung. Teamkollegin Joana Hählen unterlief ein Fehler im oberen Teil der Strecke, sie verlor über eine Sekunde auf die mit Nummer 2 gestartete Federica Brignone. “Sehr ärgerlich”, fand Hählen, sie habe zu viele Fehler gemacht und wurde am Schluss Siebte.