Starke Holdener – Shiffrin wieder zu gut

Wendy Holdener bringt den zweiten Lauf ins Ziel. (Quelle: SRF)

Gisins Ambitionen

Shiffrin hat mit ihrem 41. Sieg in einem klassischen Slalom indes eine weitere Bestmarke erzielt. Sie distanzierte den bisherigen Rekordhalter Ingemar Stenmark in dieser Rangliste um einen Triumph.

Eine Athletin, die ihr zumindest im Gesamtweltcup das Leben so schwer wie möglich machen möchte, ist Michelle Gisin. Die 25-Jährige will in dieser Saison bis auf die Parallelrennen sämtliche Wettkämpfe bestreiten und im Slalom zurückfinden zu einstiger Stärke. Mittlerweile gehört sie in den Speed-Disziplinen zu den Besten. Dass sie das auch im Slalom noch sein kann, bewies sie in Levi. “Sehr, sehr positiv”, so nannte sie ihren 6. Rang. Mit Aline Danioth (18.) und Elena Stoffel (23.) fuhren zwei weitere Schweizerinnen in die Punkte.

Levi (FIN). Weltcup-Slalom der Frauen: 1. Shiffrin (USA) 1:57,57. 2. Holdener 1,78 zurück. 3. Truppe (AUT) 1,94. 4. Swenn Larsson (SWE) 2,41. 5. Haver-Löseth (NOR) 2,51. 6. Gisin 3,17. 7. Liensberger (AUT) 3,24. 8. Huber (AUT) 3,40. 9. Dubovska (CZE) 3,67. 10. Dürr (GER) 3,73. – Ferner: 18. Danioth 4,66.23. Stoffel 4,86. – 28 der 30 Finalistinnen klassiert. – Ausgeschieden u.a.: Petra Vlhova (SVK).