«Es kann beunruhigend sein», beantwortet Lara Gut-Behrami die Frage in der «Schweiz am Wochenende», ob sie schon Angst hatte, wenn ihr fremde Menschen zu nahe kamen. «Es ist schön, was ich Kindern bedeute, dass ich sie inspirieren kann, ein Vorbild bin», sagt die 27-Jährige im Interview weiter. Dann gibt sie allerdings zu bedenken: «Aber wenn Erwachsene uns Sportler verehren und fast verfolgen, wird es schwieriger.»