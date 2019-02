Pätz’ Stein setzt den Schlusspunkt hinter äusserst ausgeglichene Titelkämpfe, bei denen die favorisierten Aargauerinnen von der Konkurrenz stark gefordert wurden. Auf dem Weg zum Titel mussten sie sich zweimal geschlagen geben. Mit zwei Siegen in Serie gegen das Team Langenthal um Skip Binia Feltscher sollten sie ihrer Favoritenrolle aber schliesslich gerecht werden.

«Wir brauchen den Druck, um erfolgreich zu sein», sagte Melanie Barbezat. Die Lead-Spielerin spricht von einer Siegermentalität, die sich im Team festgesetzt habe, einer Mentalität, die es ihnen ermögliche, auch mit Rückschlägen umzugehen und darob den Fokus nicht zu verlieren.

In der entscheidenden Partie gegen Langenthal konnte sich Aarau im dritten End ein Dreierhaus schreiben lassen, und obwohl die Oberaargauerinnen in der Folge ebenfalls zwei Steine verbuchten, blieb die Aarauer Führung bis im zehnten End bestehen. Durch einen missglückten letzten Stein Aaraus rettete sich Langenthal ins Zusatzend.

«Es war von Anfang an unser Ziel, im letzten End den letzten Stein zu haben», sagte Barbezat. «Das haben wir geschafft.» In den Worten der Bielerin schwingen bemerkenswerte Ruhe und Abgeklärtheit mit, die daher rühren, dass das Team vom CC Aarau eine sehr erfolgreiche Saison spielt: An der EM im November in Estland mussten sie sich erst im Final geschlagen geben, und bei den Grand-Slam-Turnieren zogen sie mit einer Ausnahme immer in den Halbfinal oder den Final ein.

Diese Erfolge schlagen sich auch auf die Weltrangliste nieder, wo das Team Aarau momentan an vierter Position geführt wird. Auch wenn die Erwartungen mit so renommierten Teamkolleginnen natürlich hoch seien – dass es in ihrer ersten Saison gleich so gut laufen würde, hätte die 27-Jährige nicht erwartet.