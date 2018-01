So geniessen die VIPs das Lauberhorn-Rennen

Am Samstagvormittag steigt das Skifest am Lauberhorn. Zehntausende werden den Abfahrtsklassiker von den Tribünen oder neben der Piste live vor Ort verfolgen. Für geladene Gäste oder Skifans mit dem etwas grösseren Portemonnaie geht es im VIP-Zelt wohl etwas weniger lautstark, aber sicher gehobener zu und her. Was Bundesrat Alain Berset und weiteren VIPs im Zielraum geboten wird, sehen Sie im Video oben. (fas)