An der Nordischen Ski-WM in Österreich halten die Zuschauer des Trainings der Skispringer kurz den Atem an. Auf den Rängen vor der Innsbrucker Bergisel-Schanze oder daheim vor dem TV verfolgen sie mit, wie Thomas Aasen Markeng abhebt und eine saubere Landung zeigt, dann aber den Auslauf nicht richtig einschätzt. Der erst 18-jährige Norweger kracht wuchtig in die Werbebande und fliegt dann spektakulär über sie hinaus. Nur wenige Augenblicke später steht der Junioren-Weltmeister wieder auf den Beinen und schüttelt – offenbar unverletzt – ob seiner ungewollten Flugeinlage den Kopf. Die Verlangsamung der Aufnahme zeigt, wie viel Glück im Unglück er hatte. Markengs Hinterkopf prallte auf eine Gitterabsperrung. Das hätte weit schlimmer enden können.