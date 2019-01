Und der Tiefpunkt folgte vor einer Woche in Wengen, einst sein Glücksort. Er stürzte im Training und erlitt eine Hirnerschütterung. Es war mehr als eine nächste Verletzung. Es bedeutete das Ende seiner Karriere. Heute Nachmittag (16:30 Uhr) redet Küng in Kitzbühel zu den Journalisten und wird seinen Rücktritt erklären. Es ist ein unrühmliches Ende für einen, der aus seinen Möglichkeiten sehr viel gemacht hat, der in den letzten Jahren zum Experten darin wurde, am so genannten Tag X bereit zu sein. Er war es 2014 in Wengen, als zur verkürzten Lauberhornabfahrt gestartet wurde, er war es an der WM 2015 in Beaver Creek. Und er war es – aus dem Nichts – an der Heim-WM 2017 in St. Moritz, wo er das Abfahrtspodest nur um 2 Hundertstel verpasste. Sonst in jener Saison hatte er es gerade einmal in 7 von 13 Weltcuprennen in die Punkte geschafft.

Und nun also endet die Karriere des 35-Jährigen mit einer Verletzung. Überhaupt beschäftigte ihn der Körper die letzten Jahre immer wieder. Gleich seinem Coup von Beaver Creek 2015 erlitt er im Sommer eine Verletzung der Patellasehne im linken Knie, die sich als besonders hartnäckig herausstellte. Fast zwei Jahre lang fand er kein Rezept, um gegen sie anzukommen, im Januar 2016 brach er sein Comeback ab. Erst im Frühjahr 2017 konnte er wieder normal trainieren, dafür kämpfte er nun mit dem Material, mit der Abstimmung. Und selbst, als Küng auf zweithöchster Stufe im Europacup neuen Anlauf nehmen wollte, endete das mit einer grossen Enttäuschung: Den Super-G auf der Reiteralm beendete er als 32. Heute wird er den Schlussstrich unter seine Karriere ziehen. Die Kraft für einen nächsten Anlauf reicht nicht.