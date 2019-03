Gleich sechs Fahrer, unter ihnen Caviezel, hatten vor dem letzten Super-G des Winters noch Chancen auf die kleine Kristallkugel. Schliesslich setzte sich Weltmeister Paris durch. Der formstarke Favorit aus dem Südtirol entschied die letzten vier Speedrennen allesamt für sich. Beat Feuz schloss seine Saison mit einem 9. Platz ab. Marco Odermatt schied aus.

Soldeu (AND). Weltcup-Finale. Super-G der Männer: 1. Dominik Paris (ITA) 1:20,42. 2. Mauro Caviezel (SUI) 0,15 zurück. 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 0,44. 4. Kjetil Jansrud (NOR) 0,58. 5. Christof Innerhofer (ITA) 0,70. 6. Matthias Mayer (AUT) 1,02. 7. Adrian Sejersted (NOR) 1,14. 8. Aleksander Kilde (NOR) 1,23. 9. Beat Feuz (SUI) 1,25. 10. Christian Walder (AUT) 1,27.

11. Hannes Reichelt (AUT) 1,36. 12. Bostjan Kline (SLO) 1,46. 13. Travis Ganong (USA) 1,51. 14. Josef Ferstl (GER) 1,62. 15. Alexis Pinturault (FRA) 1,69. - 23 Fahrer gestartet, 19 klassiert. Ausgeschieden u.a.: Marco Odermatt (SUI).