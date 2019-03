Doch wie schon an der WM waren es die beiden Top-Fahrer, die das Swiss-Ski-Team zum Sieg führten. Zenhäusern (gegen Mattias Hargin) und Wendy Holdener (gegen Frida Hansdotter) gewannen ihre Läufe nicht nur, sondern waren auch so schnell, dass die Schweiz dank der besseren Zeiten quasi 2:2 gewann und in den Halbfinal vorstiess, wo Deutschland wartet. Danioth (gegen Anna Swenn Larsson) und Daniel Yule (gegen André Myhrer) hatten ihre Duelle verloren.

Im Halbfinal gegen Deutschland musste einzig Danioth (gegen Lena Dürr) eine Niederlage einstecken. Zenhäusern (gegen Anton Tremmel), Holdener (gegen Christina Geiger) und Yule (gegen Fabian Himmelsbach) liessen sich nicht bezwingen.

Nun geht es für die Schweizer im Final gegen Norwegen um den Sieg.