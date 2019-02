Sie starten am Samstag ohne Podestplatz aus diesem Winter in den WM-Skiathlon. Woran hapert es?

Für grosse Analysen ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Noch stehen die WM-Rennen und damit das Hauptziel der Saison an.

Sie haben in dieser Saison ungewohnt oft auf den letzten Kilometern ordentlich Zeit eingebüsst. Warum?

Das ist schwierig zu sagen. Ich hatte auch nicht immer das beste Material. Aber ich habe die letzten paar Wochen so trainieren können, wie ich mir das vorstellte. Ich habe also auf die WM hin alles getan, was ich kann.