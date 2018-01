Quartett mit Qualität

Luca Aerni – der Zirkusartist Unbeschwert: Luca Aerni kann gut mit Druck umgehen. Er überzeugt mit seiner Dynamik. Bild: Imago

«Luca ist der Lockere. Der Coole. Er trainiert und lebt zwar seriös, nimmt aber nicht immer alles ernst. Er ist wirklich ein sehr entspannter Typ; ich habe es nicht einmal erlebt, dass er schlecht gelaunt war. Auf Facebook und Youtube findet er die lustigsten Videos, er bringt diese permanent in Umlauf. Mit dem derzeit verletzten Reto Schmidiger stellt er immer mal wieder irgendeinen Unsinn an.

Er ist zweisprachig aufgewachsen, im Team beliebt und wird geschätzt. Als Neuling in der Mannschaft war Luca lernwillig, aber auch ziemlich zurückhaltend. Er hatte Respekt vor uns Älteren. Alles in allem war er relativ vorsichtig. Rasch wurde klar, dass er trotz seiner spielerischen Art, über die bei ihm alles läuft, sehr ehrgeizig und penibel sein kann, absolut alles dem Erfolg unterordnet. Sein Potenzial war früh ersichtlich.

Für mich war stets klar gewesen, dass er als Erster für Aufsehen sorgen würde, mit dem Kombinationsweltmeistertitel und dem 2. Platz im Slalom von Madonna di Campiglio hat er meine Prognose bestätigt. Luca hat zweifellos einen sehr schnellen Schwung. Seine Bewegungen sind unglaublich dynamisch. Er ist ein Artist auf den Skiern, ohnehin ein Sporttalent. Ein Beispiel gefällig? Er kann eine Wand hochspringen, einen Rückwärtssalto machen und stilsicher landen – Luca wäre einer für den Zirkus.»

Ramon Zenhäusern – der Querkopf Riesig: Ramon Zenhäusern misst zwei Meter – die Grösse ist Fluch und Segen in einem. Bild: Freshfocus

«Er ist ein spezieller Vogel, dieser Zen­häusern. Er misst zwei Meter, kein anderer im Skizirkus ist grösser. Ramon ist ein todlieber Bursche – einer mit vielen Eigenheiten. Er ist am ehesten der Einzelgänger im Slalomteam. Als Kind war er Mitglied im Fanclub von Didier Plaschy. In der Jugend spielte er gut Tennis und noch besser Querflöte, er gewann sogar Preise. Bis heute ist er musikinteressiert geblieben.

Ramon ist extrem fleissig, arbeitet noch härter als seine Kollegen. Ins Techniktraining hat er enorm viel Zeit investiert. Sowieso ist er der Trainingsweltmeister schlechthin: Es kommt vor, dass er in einem Lauf allen eine Sekunde abnimmt. In Steilhängen ist seine Grösse natürlich ein Nachteil. In Flachstücken hingegen kann er wegen der Masse stärker beschleunigen – da gibt er zeitmässig jedem aufs Dach. Wegen seiner Postur geht er alternative Wege, er ist quasi der Querkopf in der Gruppe. Sind andere im Kraftraum, fährt er mit Inlineskates, um geschmeidiger zu werden.

Zulegen muss er im mentalen Bereich; hätte er Aernis Lockerheit, wäre er längst ganz vorne dabei. Es gibt wohl niemanden, der mit mehr Gepäck verreist als Ramon. Oft habe ich es erlebt, dass er als Letzter ins Flugzeug stieg und es für sein viel zu grosses Handgepäckstück nirgends Platz mehr gab. Seinetwegen hoben wir einige Male ein paar Minuten zu spät ab.»

Loïc Meillard – das Energiebündel Talentiert: Loïc Meillard ist im Eiltempo unter die Top 30 der Weltrangliste vorgerückt. Bild: Keystone

«Er hat Energie bis zum Abwinken. Er kann nie stillsitzen, ist nie müde. Und er ist ein Naturliebhaber: Wenn die Teamkollegen nach einer harten Einheit im Trainingslager in Neuseeland ausruhen, schnappt er sich die Kamera, läuft irgendeinen Hügel hoch und knipst spektakuläre Landschaftsbilder. Die Kamera hat Loïc sowieso immer bei sich. Von den Schweizer Slalomfahrern ist er am ehesten der Ordnungsfreak, zudem legt er Wert auf seinen Kleiderstil.

Als er ins Team kam, war Loïc für einen solch jungen Typen sehr anständig – aber auch extrem selbstbewusst. Er weiss genau, was er will, lässt sich niemals dreinreden. Die meisten Neulinge lassen sich von den Coachs leiten, bei ihm war es anders. Er hat seinen eigenen Kopf, im Konditionstraining geht er nach eigener Strategie vor. Was das Skifahren betrifft, braucht man über Loïc nicht viele Worte zu verlieren. Er ist ein riesiges Talent, im Slalom und Riesenslalom stehen ihm viele Türen offen.

Wie schnell er sich in die Top 30 vorgearbeitet hat, ist beeindruckend. Mit seiner Präsenz hat die Romand-Fraktion Überhand gewonnen. Früher wurde in den Teamsitzungen auf Deutsch diskutiert, nun ist Französisch die Hauptsprache. Ein nicht ganz ernst gemeinter Röstigraben existiert durchaus. Früher kamen die Welschen eher schlecht weg, jetzt sind es die Deutschschweizer.»

Daniel Yule – das Genie Konstant: Daniel Yule fährt sehr stabil, macht wenig Fehler. Noch fehlt der Podestplatz. Bild: Getty Images

«Blitzgescheit ist dieser Kerl. Er macht ein Fernstudium in Wirtschaft, lernen hat ihn bis heute aber keiner gesehen. Wir Teamkollegen sagten ihm immer wieder, er werde mal CEO von uns sein. Daniel ist ein Genie, vor allem was Computer betrifft. Und er hat auf jede x-beliebige Frage eine Antwort parat – ob sie stimmt oder nicht, ist ihm egal. Als Daniel ins Team kam, war er sofort der Tollpatsch. Und er ist es, soviel ich weiss, immer noch, zumindest, wenn er die Skier nicht angezogen hat. Ihm passieren immer wieder so typische ‹Yule- Sachen›, er lässt etwas fallen oder tritt in ein Fettnäpfchen.

Daniel wohnt in einem abgelegenen Dorf im Wallis, wo es ein paar Chalets, aber kaum Einwohner gibt. Er hat eine spezielle Technik: Wenn man seine Fahrten analysiert, weiss man nicht genau, warum er derart schnell ist. Die Kurve fährt er nicht voll auf der Taillierung, er hat nicht den schnellsten Schwung. Aber er macht kaum Fehler, ist extrem stabil. Deshalb gehört er schon so lange zu den Top 15 im Weltcup.

Daniel ist ein Leader, der auch mal den Dialog mit den Trainern sucht, sich beschwert, wenn ihm oder der Gruppe etwas nicht passt. Seine Eltern sind Schotten, wie ein typischer Brite trinkt er oft Tee. Weil er so konstant fährt, wird er sicher bald auf dem Podest stehen. Er wird dann bestimmt eine feuchtfröhliche Party feiern – typisch britisch eben.» (Berner Zeitung)