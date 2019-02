Die 20-jährige Juliana Suter gewann ihre zweite Medaille an Nachwuchs-Weltmeisterschaften. Im Vorjahr in Davos war sie ebenfalls in der Abfahrt Zweite geworden. Ende Januar hatte sie im Weltcup mit einem 18. Rang in der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen ihr Debüt gegeben. Die gleichaltrige Noémie Kolly holte als Zweitplatzierte nach, was sie drei Tage zuvor knapp verpasst hatte. Im Super-G war sie mit drei Hundertsteln Rückstand auf die Walliserin Lindy Etzensperger Vierte geworden.

Gold und Silber waren die Medaillen sechs und sieben für Swiss-Ski an diesen Weltmeisterschaften. Juliana Suter sorgte für den dritten Schweizer Titelgewinn. Der Berner Lars Rösti hatte in der Abfahrt, die St. Galler Oberländerin Nicole Good in der Kombination dominiert.