Bild: Instagram

Und jetzt das: An den Freestyle-Weltmeisterschaften in Park City (USA) stürzt er am Freitag im Training, worauf er nicht zum Finaldurchlauf antreten kann – nur Minuten vor dem Final missglückt der Versuch eines Yolo-Flips. Die linke Achillessehne riss, wie Swiss Ski jetzt bestätigt. Der 30-Jährige sei mittlerweile in St. Moritz erfolgreich operiert worden.

Die Frage stellt sich nun: Hat der Zürcher tatsächlich den Biss, sich nochmal von einer schweren Verletzung zurückzukämpfen? Obwohl, wie er Anfang September 2018 in einem Interview sagte: «Wenn die Menschen dir so viel Aufmerksamkeit schenken in vier, fünf Monaten im Jahr, dann kannst du schlecht damit umgehen, wenn alle Aufmerksamkeit weg ist. Bei Verletzungen ist es noch einmal schlimmer.»