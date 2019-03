Marco Odermatt fährt immer stärker. Der Nidwaldner wurde beim Weltcup-Finale in Andorra hinter Alexis Pinturault Zweiter im Riesenslalom und landete so wie schon die Woche zuvor auf dem Podium. In Kranjska Gora hatte für Odermatt Rang 3 resultiert, und nur sieben Tage später schaffte der 21-jährige Innerschweizer zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere den Sprung aufs Podest. Auf den siegreichen Franzosen Alexis Pinturault, der seinen 23. Weltcupsieg errang, büsste Odermatt 44 Hundertstel ein. Der fünffache Junioren-Weltmeister von 2018, bei Halbzeit noch Dritter, fuhr im zweiten Lauf Bestzeit. Damit konnte er aber nur die Hälfte seines Rückstandes aus dem ersten Lauf wettmachen. Für Odermatt ist eigentlich nur schade, dass die Saison an diesem Wochenende zu Ende geht.