Nur Jansrud schlägt Feuz in Kvitfjell

22 Hundertstel hinter dem Norweger Kjetil Jansrud, der sich vorzeitig den Disziplinen-Weltcup sichert, schafft es Beat Feuz im Super-G von Kvitfjell wie schon tags zuvor als Zweiter auf Podium.

Neben Feuz überzeugte aber auch Mauro Caviezel, der lange ebenfalls auf einen Podestplatz hoffen durfte, dann aber vom Norweger Adrian Sejersted und vom Kanadier Manuel Osborne-Paradis noch auf Platz 5 verdrängt wurde.

Beste Super-G-Resultate im Weltcup

Einzig an den Olympischen Spielen, wo Feuz hinter dem Österreicher Matthias Mayer die Silbermedaille gewann, hatte im bisherigen Winter ein Schweizer Podiumsplatz im Super-G resultiert. Im Weltcup dagegen war der 6. Platz von Feuz das beste Saison-Ergebnis. Caviezel war sogar nie besser als Neunzehnter.

Jansrud errang seinen bereits siebenten Weltcupsieg in seiner Heimat. Rekordsieger in Kvitfjell war er schon vorher. Wichtiger für ihn war aber, dass er sich die kleine Kristallkugel für den Super-G-Weltcup zum dritten Mal nach 2015 und 2017 sichern konnte.

Kvitfjell (NOR). Weltcup-Super-G der Männer:

1. Kjetil Jansrud (NOR) 1:33,21. 2. Beat Feuz (SUI) 0,22 zurück. 3. Brice Roger (FRA) 0,33. 4. Adrian Sejersted (NOR) 0,34. 5. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 0,44. 6. Mauro Caviezel (SUI) 0,45. 7. Hannes Reichelt (AUT) 0,47. 8. Max Franz (AUT) und Thomas Dressen (GER), je 0,57. 10. Andreas Sander (GER) 0,58.



Ferner: 12. Adrien Théaux (FRA) 0,66. 13. Vincent Kriechmayr (AUT) 0,67. 17. Gilles Roulin (SUI) 0,82. 22. Aleksander Kilde (NOR) 1,05. 25. Urs Kryenbühl (SUI) 1,18. 33. Dominik Paris (ITA) 1,40. 42. Stefan Rogentin (SUI) 2,10. 43. Gian Luca Barandun (SUI) 2,16. 46. Ralph Weber (SUI) 2,40. 49. Thomas Tumler (SUI) 2,99. - 62 Fahrer gestartet, 51 klassiert. - Ausgeschieden u.a.: Marc Gisin (SUI), Aksel Lund Svindal (NOR) und Matthias Mayer (AUT).



Männer. Gesamtwertung (nach 33 von 37 Rennen):

1. Marcel Hirscher (AUT) 1494 (steht als Gewinner fest). 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1205. 3. Kjetil Jansrud (NOR) 815. 4. Beat Feuz (SUI) 796. 5. Aksel Lund Svindal (NOR) 776. 6. Alexis Pinturault (FRA) 687. Ferner: 20. Daniel Yule (SUI) 370. 22. Luca Aerni (SUI) 333. 23. Ramon Zenhäusern (SUI) 326. 25. Mauro Caviezel (SUI) 322.



Super-G (nach 5 von 6 Rennen):

1. Jansrud 360 (steht als Sieger fest). 2. Hannes Reichelt (AUT) 222. 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 220. 4. Svindal 214. 5. Max Franz (AUT) 204. 6. Feuz 174. Ferner: 19. Gilles Roulin (SUI) 60. 21. Thomas Tumler (SUI) 57. 22. Caviezel 55.



Nationen (nach 68 von 77 Wertungen):

1. Österreich 9614. 2. Schweiz 7747. 3. Italien 6089. 4. Norwegen 5839. 5. Frankreich 4032. 6. USA 3879. Ferner: 11. Liechtenstein 811. - Männer: 1. Österreich 5117. 2. Norwegen 4255. 3. Schweiz 3392. - Frauen: 1. Österreich 4497. 2. Schweiz 4355. 3. Italien 3595.

(mro/fal/sda)