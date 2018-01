Neue Ski, alte Hierarchie

Einige erwarteten einen Umsturz an der Spitze, andere gingen zumindest davon aus, dass die Karten neu gemischt würden. Geändert aber hat sich an den Kräfteverhältnissen im Riesenslalom: praktisch nichts.

Die vergangene Saison beendete Marcel Hirscher als Erster, es folgten Alexis Pinturault, Matthieu Faivre, Felix Neureuther und Henrik Kristoffersen. Nach 5 von 8 Rennen in diesem Winter lautet die Rangliste: Hirscher vor Kristoferssen, Pinturault, Faivre und Stefan Luitz.

Auf die Schnelle hat sich kein Fahrer markant verbessert, abgesehen vom seit Mitte November verletzten Neureuther keiner signifikant verschlechtert (siehe Tabelle).

Auf diesen Winter hin änderten die Vorgaben für den Riesen­slalomski. Erlaubt sind nur mehr Radien von 30 statt 35 Metern, die Mindestlänge beträgt noch 193 Zentimeter. Es handelt sich nicht gerade um eine Rückkehr zu den Wurzeln, die Rahmenbedingungen aber entsprechen nun wieder eher jenen vor der letzten Materialreform 2012.

Damals hatte der Weltskiverband FIS entschieden, die minimale Skilänge von 185 auf 195 Zentimeter, den Radius von 27 auf 35 Meter anzuheben. Knieverletzungen hätten vorgebeugt, sogenannte Highsider verhindert werden sollen, bei denen die Fahrer der starken Taillierung wegen aus der Kurve geschleudert werden.

Athleten und Betreuer geizten nicht mit Kritik, auf die kräfteraubende Fahrweise wurde hingewiesen. Die FIS aber blieb hart.

Einfacher, angenehmer

Tatsächlich wurden in der Folge weniger Fälle von Knieblessuren dokumentiert. Allerdings nahmen Rückenleiden überproportional zu. Wegen des erhöhten Krafteinsatzes, vorab im Rumpfbereich, aber auch weil die Skier die Problematik mit den stärker werdenden Rotationen nach vorne und zur Seite hin verschärfte.

Der Schweizer Cheftrainer Tom Stauffer provozierte gar mit der Aussage, er sei erleichtert, wenn seine jungen Fahrer langsam unterwegs seien, weil sie danach weniger Schmerzen spüren würden.

Derweil war es für Carlo Janka Gift, die Latten um die Kurven zu wuchten. Die einstige Weltnummer 1 in der Basisdisziplin verlor zwischenzeitlich Freude und Anschluss, fiel auf Weltranglistenplatz 632 zurück.

Bei Swiss-Ski wird die neuerliche Kurskorrektur begrüsst, na klar, hatten Stauffers Mannen doch kaum etwas zu verlieren. Der letzte Riesenslalom-Podestplatz liegt sieben Jahre zurück. Einigkeit herrscht zumindest in einem Punkt: Das Fahren ist angenehmer geworden, ein wenig einfacher auch – vor allem bei schlechten Bedingungen.

«In den Löchern fällt es nicht mehr so schwer, die saubere Linie zu finden», sagt Marc Rochat. Mit höheren Startnummern lässt sich etwas mehr ausrichten, was Luca Aerni in Val d’Isère und Alta Badia bewies, als er mit der 64 respektive 72 den zweiten Lauf erreichte.

Man könne sich mehr Patzer erlauben als zuletzt, ergänzt Rochat. «Früher brauchte man nach einem Fehler vier oder fünf Tore, bis man wieder Tempo aufnahm. Nun geht es schneller.»

Murisiers Rolle

Die Hierarchie aber ist dieselbe geblieben. Von einer Änderung an der Spitze sei er nicht ausgegangen, meint Elia Zurbriggen. «Hirscher und Co. sind auch die Besten, wenn es ums Tüfteln und und Anpassen geht.»

Bleibt die Frage, auf wen das neue Material zugeschnitten ist. Stauffer sieht die Speedfahrer im Vorteil, weil weniger Zeit für die Abstimmung des Set-ups erforderlich sei. Damit konfrontiert, beginnt Gilles Roulin zu lachen.

«Das stimmt schlichtweg nicht. Das alte Modell ähnelte dem Super-G-Ski, nun ist der Schwung viel kürzer.» Kombinationsweltmeister Aerni sowie Zurbriggen, vor allem aber die Ergebnisse stützen seine Aussage. In Adelboden und zuvor in Alta Badia gewann kein Abfahrer Weltcuppunkte.

Materialtests gab es bei den Schweizern bereits im Vorwinter zuhauf, wobei Teamleader Justin Murisier eine Sonderrolle einnahm. Bei Völkl gilt er als Vorzeigeathlet, im Entwicklungsprozess des neuen Arbeitsgeräts hatte sein Wort Gewicht.

Durch die Reformen wird der Druck auf die Wirbelsäule entlastet, Murisiers fragilem Rücken geht es deutlich besser. Im letzten Winter habe er öfters Trainingspausen einlegen müssen, «jetzt komme ich auf viel mehr Skitage».

Nicht umsonst hat er sich in der Weltrangliste von Position 12 auf 7 verbessert. Und damit den grössten Sprung getätigt. (Berner Zeitung)