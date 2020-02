Meillard verpasst den Sieg nur knapp

Meillard sagte noch vor dem zweiten Lauf, er wolle voll attackieren. Er tat es vielleicht etwas zu vehement, unmittelbar vor dem flachen Stück unterlief ihm ein Fehler. «Ich habe gedacht: Das ist der falsche Ort, um einen Fehler zu machen», sagt er. Doch der 23-Jährige pushte sich durch diese Passage, holte damit seinen vierten Podestplatz der Karriere. Er sagt: «Es ist richtig schön.»

Zweites Riesenslalom-Podest

Es ist ein Podestplatz, der für Meillard auch eine kleine Erlösung ist. Er war nicht gut in die Saison gestartet, ein dritter und ein vierter Platz in den zwei bisher ausgetragenen Kombinationen schönten seine Bilanz etwas. Jetzt steht er zum zweiten Mal auf einem Riesenslalom-Podium, zuletzt ist ihm das im Dezember 2018 in Saalbach gelungen, auch da wurde er Zweiter.

Meillard holte an Junioren-Weltmeisterschaften fünf Medaillen, drei Goldene. Seit seinem Debüt im Weltcup waren mit ihm grosse Erwartungen verbunden, viele sehen in ihm einen zukünftigen Gesamtweltcupsieger. Es ist ähnlich wie bei Teamkollege Marco Odermatt, der ihn mittlerweile überholt hat.

Odermatt mit Steigerung im zweiten Lauf

Der Nidwaldner haderte mit der Piste. Zu schlecht für ein Weltcuprennen sei sie, fand er schon nach dem ersten Lauf, das Salz habe nicht immer gewirkt. «Ich finde das einfach zu gefährlich.» Im zweiten Lauf machte ihm dann der Regen zu schaffen. Dennoch gelang Odermatt im ersten Riesenslalom seit seiner Verletzung von Alta Badia im zweiten Lauf ein Sprung nach vorne. Er verbesserte um sieben Positionen auf Rang 15.

Resultat: 1. Alexis Pinturault (FRA) 2:03,10. 2. Loïc Meillard (SUI) 0,16 zurück. 3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 0,24. 4. Filip Zubcic (CRO) 0,35. 5. Zan Kranjec (SLO) 0,52. 6. Aleksander Kilde (NOR) 0,54. 7. Henrik Kristoffersen (NOR) 0,79. 8. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 0,80. 9. Stefan Luitz (GER) 1,00. 10. Gino Caviezel (SUI) 1,06.

Ferner: 15. Marco Odermatt (SUI) 1,68. 29. Justin Murisier (AUT) 2,41. - Alle 30 Finalisten klassiert.

Stand Riesenslalom-Weltcup:

1. Zan Kranjec (SLO) 315 Punkte. 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 289. 3. Alexis Pinturault (FRA) 272. 4. Filip Zubcic (CRO) 188. 5. Tommy Ford (USA) 185. 6. Mathieu Faivre (FRA) 183. 7. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 170. 8. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 147. 9. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 145. 10. Loic Meillard (SUI) 131

Stand Gesamtweltcup:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 877 Punkte. 2. Alexis Pinturault (FRA) 822. 3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 820. 4. Matthias Mayer (AUT) 692. 5. Beat Feuz (SUI) 617. 6. Vincent Kriechmayr (AUT) 588. 7. Dominik Paris (ITA) 556. 8. Daniel Yule (SUI) 495. 9. Kjetil Jansrud (NOR) 466. 10. Clément Noël (FRA) 450

