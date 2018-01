Marti ist wieder Schweizer Meister

Noch vor wenigen Tagen wütete der Sturm Burglind auch in Veysonnaz und hinterliess seine Spuren. Bis spät in die Nacht räumte das OK umgefallene Bäume von der Rennstrecke weg. Dank des unermüdlichen Einsatzes aller Helfer konnte das Barlouka’s ­Race und damit die Schweizer Meisterschaften im Vertical wie geplant am 6. Januar durchgeführt werden.

Bereits im Vorjahr hatte sich der 28-jährige Grindelwalder Werner Marti den Schweizer-Meister-Titel im Vertical Race geholt. Und jetzt im Unterwallis war am Samstag keiner schneller als der Grindelwalder.

Marti setzte sich mit 32 Minuten und 2 Sekunden gegen seine Mitstreiter durch und gewann mit einem Vorsprung von 23 Sekunden vor Rémi Bonnet (Charmey) Gold. Martin Anthamatten (Zermatt) belegte Platz 3. Auch bei den Frauen wiederholte Victoria Kreuzer aus Fiesch ihren Vorjahressieg.

Bereits nächstes Wochenende werden erneut Gold, Silber und Bronze für die erfolgreichsten Läufer vergeben. An der Lenk werden am 13. und 14. Januar die Schweizer Meister im Einzelrennen und im Sprint erkoren.

Beim Vertical Race handelt es sich um ein Aufstiegsrennen ohne Skiabfahrten, wobei auch hier bei den Berglauf- und Kletterpassagen die Ski im Gepäck mitgeführt werden. (mgt/hau)