Lars Rösti ist Junioren-Weltmeister. Der 21-Jährige aus St. Stephan hat in Italien die Abfahrt gewonnen. Rösti hatte sich nach Bronze im Vorjahr bei seiner letzten Junioren-WM eine Medaille zum Ziel gesetzt. Nun ist sein Vorhaben aufgegangen. Der Oberländer zeigte eine starke Fahrt, realisierte in allen vier Teilstücken die Bestzeit. Am Ende betrug sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Österreicher Julian Schütter 0,12 Sekunden.