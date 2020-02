Kritisierte Siegerin und weinende Schweizerin

Garmisch-Partenkirchen Im Zielraum: ein Gewusel. Skistöcke, Skischuhe, Ski, vorbeigeschleift, -getrampelt, -getragen, an ihr: Michelle Gisin. Sie sitzt mittendrin im Schnee, Tränen laufen ihr über die Wangen. Stephanie Venier bückt sich zu ihr herunter, die Österreicherin, redet ihr gut zu, minutenlang. Gisin schüttelt immer wieder den Kopf. 24. ist sie geworden in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen, der nächste Tiefschlag in der Disziplin, in der sie eigentlich um die Kristallkugel hatte kämpfen wollen. Und nun im Niemandsland zu verschwinden droht. Sie, die 2016 in Val-d’Isère mit Tamtam ihr Debüt gab auf den langen Ski und unbeschwert auf Rang 7 raste. Es ist derzeit nicht mehr viel übrig von damals. «Ein riesiger Murks», so nennt die 26-Jährige, was es derzeit vor allem ist für sie in der Abfahrt. Es sind die vielen Stürze ihrer Schwester Dominique, die heftigen Unfälle ihres Bruders Marc, der in Kitzbühel 2015 und in Gröden 2018 in die Netze flog, die sie bislang zum Fahren mit Köpfchen bewegten. Nun hemmen sie Gisin.