Was für ein Rennen in Crans-Montana. Da fährt Joana Hählen die vorübergehend schnellste Zeit und sie weiss es nicht einmal. Denn die Zeitmessung macht Probleme im Wallis, Hählen muss sich gedulden, bis feststeht, dass sie in Führung liegt. Danach wird sie nur noch von der Italienerin Sofia Goggia überholt, die Simmentalerin schafft es erstmals in ihrer Karriere auf das Podest.