Auch der Südtiroler weiss mit brillanter Technik zu überzeugen, keine Frage, vor allem aber versteht er, seine Masse einzusetzen. Paris, Typ Kleiderschrank, machte in Kitzbühel auf den letzten, kurvenarmen 15 Fahrsekunden zwei Zehntel auf Feuz gut und schnappte ihm den Sieg weg. Vor anderthalb Wochen war die Differenz im finalen Gleiterabschnitt in Kvitfjell während derselben Zeitspanne gar eine halbe Sekunde.

Liege er bei der letzten Zwischenzeit mit Paris in etwa gleichauf, sei dieser im Ziel in der Regel vorne, sagt Feuz, «so ist es nun einmal». In der Abfahrt sei der Gewichtsnachteil in gewissen Passagen nicht zu kompensieren. Und doch hadert er nicht mit seiner Körperkonstitution. «Es gibt 100-Kilo-Brocken, die es nicht in die Top 20 schaffen. Dominik ist ein kompletter Skifahrer – und nicht überall bedeutet mehr Masse automatisch mehr Tempo.»

Taktieren? Nein danke!

Feuz gegen Paris – mit Verspätung hat sich doch noch ein Duell um die Kristallkugel in der Abfahrt entwickelt. War der Italiener Anfang Winter unbeständig unterwegs, so ist er seit Wochen konstant, konstant schnell. 5 der letzten 7 Speedrennen hat Paris gewonnen, im Super-G dürfte der Weltmeister die Gesamtwertung für sich entscheiden. In der Königsdisziplin hingegen liegt er 80 Punkte hinter Feuz, der zwar nur in Beaver Creek triumphierte, aber bei sechs von sieben Abfahrten auf dem Podest stand.

Morgen im andorranischen Soldeu, wo die Strecke eher kurz ist und der Wind oft wütet, reicht der Nummer 1 der Welt ein zwölfter Platz zum Gewinn des Abfahrtsweltcups; wird Paris Zweiter, genügt bereits Rang 15. Taktieren aber wird Feuz keineswegs, Ränge jenseits der Top 10 sind nicht sein Anspruch. Zudem sei an die Geschichte erinnert: 2008 in Bormio hatte Didier Cuche einen einzigen Punkt gebraucht zum Gewinn der Super-G-Kugel, er verbremste seinen Lauf jedoch und ging leer aus.

Feuz, der konstanteste Abfahrer seit bald zwei Jahren. Es klingt surreal für ihn, der noch 2015 gedacht hatte, bei ihm würde die Kraft nur für einzelne Rennen reichen, das lädierte Knie kaum mehr zulassen. Ein zweiter Disziplinensieg würde ihm viel bedeuten, mehr wohl, als es eine WM-Medaille getan hätte. Diese verpasste er in Are als Vierter knapp, er nervte sich ob der Umstände, des schlechten Wetters, der stark verkürzten Strecke. «Einer WM nicht würdig» sei das Rennen gewesen, meinte er damals, vier Wochen später denkt er nicht anders. «Es war sicher keine clevere Idee, erst zu verschieben und, als alles noch schlimmer war, doch noch zu starten.»