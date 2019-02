Gleichzeitig, irgendwo in ­Mittelschweden: tief verschneite Landschaft, Bilderbuchwetter, vier junge Männer auf Schneetöffs. Wie das heute so üblich ist, sind die Bilder wenig später auf Instagram zu sehen, von Loïc Meillard, Gino Caviezel, Marco Odermatt und Thomas Tumler, versehen mit diesem Vermerk: Teambuilding.

Sie haben es offenbar gut im Riesenslalomteam, auch von den Slalomfahrern ist zu hören, wie sehr sie sich antreiben im Training, wie energiegeladen die ­Atmosphäre ist. Und im Abfahrtsteam also sollen die Emotionen tot sein, soll es keinen Motivator geben?

Bloss kein Geschrei

Andy Evers ist seit zwei Jahren Cheftrainer dieser Mannschaft. Er fragt: «Braucht es einen Motivator auf dem Level, auf dem wir uns bewegen?» Der Österreicher ist ein Mann der leisen Töne, wortkarg, analytisch. «Zum Kasper» mache er sich nicht, sagt er, «und ja: Wir haben vielleicht nicht die Stimmungskanonen im Team. Aber wir sind auch keine Fussballmannschaft, wir sind Individualsportler. Ein Geschrei oder so etwas würde sich schnell abnützen.»

Nur beweisen die von Janka erwähnten Norweger seit drei Jahrzehnten, wie wichtig eine gute Stimmung sein kann. Dort wird nicht akzeptiert, wenn einer nicht mitzieht, vielleicht ist es eine kulturelle Frage, vielleicht eine der Charaktere.

Jedenfalls ist Janka nicht der Erste, der kritische Töne anschlägt. Nach der letzten Saison hatte sich Patrick Küng, der Abfahrtsweltmeister von 2015, dazu entschieden, die Gruppe um Evers zu verlassen und sich Trainer Simon Rothenbühler und den jüngeren Fahrern anzuschliessen. Der Glarner, der vor der WM zurückgetreten ist, sagt: «Ich hatte das Gefühl, dass die Stimmung im Team nicht immer top war. Das hing auch etwas mit Evers zusammen, kommunikativ sind die Österreicher nicht so sehr die Profis. Er ist ein sehr guter Trainer, unbestritten, nur hat manchmal das Lebendige gefehlt.»

Nun war Küng und ist Janka weit weg von der Form, in der sie einst waren. Für den Bündner lief die WM alles andere als befriedigend. Für den Super-G wurde der Gesamtweltcupsieger von 2010 nicht aufgeboten, in der Abfahrt wurde es Rang 35, in der Kombination eben der 18. Platz. Evers sagt: «Für mich ist das eine absolute Frustreaktion. Da hat sich etwas aufgestaut in ihm, auch Ärger über sich selbst. Das musste raus. Aber er hat den falschen Kanal dafür gewählt.» Die Medien nämlich. Janka ist oft still, aber er ist auch einer, der Klartext reden kann. Und das tut er selten ohne Grund.