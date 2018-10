«Im Kino ist es noch viel schmerzhafter»

Die Konfrontation ist hart, aber sie muss sein. Nur einen Tag nach dem Saisonstart in Sölden präsentiert Lara Gut in Zürich erstmals ihren neuen Film vor grossem Publikum. «Es ist emotional für mich, die Bilder noch einmal zu sehen», sagt Gut. «Es ist schon speziell, mich auf dem grossen Screen zu sehen.»

Das Riffraff an der Langstrasse ist an diesem Sonntagabend rappelvoll, und die über 250 Gäste sind überrascht, wie offen und schonungslos die Skifahrerin die schwersten Jahre ihres Lebens auf die Leinwand bringt. «Am liebsten hätte ich ein paar Mal auf den Stoppknopf gedrückt», sagt Gut, «und im Kino ist alles noch schmerzhafter.»

Dass die 27-jährige Tessinerin in «Looking for Sunshine» die Schattenseiten ihrer steilen Karriere beleuchtet und damit an die Öffentlichkeit geht, wirkt für die Gesamtweltcupsiegerin von 2016 wie eine Befreiung. «Der Film erinnert mich daran, wie ich als Mensch leben möchte.»

Gleichzeitig aber trennt sie sich in den sozialen Netzwerken von Twitter und Instagram. «Das ist ein Teil meiner Entwicklung. Ich möchte wieder mehr Zeit für mich. Und dass ich nicht mehr auf Social Media bin, heisst ja nicht, dass ich nicht lebe. Ich fühle mich stark reduziert, wenn man mich nur auf Instagram beschränkt.»

Premiere im Kino Thun: Montag, 29.10., um 20.15 Uhr im Rex mit Bruno Kernen und Christoph Kunz. Bern: Freitag, 2.11., um 20.15 Uhr im ­Cineclub mit Bernhard Russi. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)