3. Die Trennung vom anspruchsvollen Ammann

Knapp sieben war Peier, als er ­Simon Ammann 2002 am TV zu Doppelgold an den Spielen fliegen sah. Es löste im Jungen den Wunsch aus, auch Skispringer werden zu wollen. Nun scheint er doch noch der Erbe von Ammann zu werden – und zum grossen Profiteur von dessen ­Separierung vom Team. Coach Ronny Hornschuh hat seither mehr Zeit, sich um Peier und die anderen Jungen zu kümmern.

Die grosse Frage nach Peiers Medaille wird sein, ob sich Skisprung-Disziplinenchef Berni Schödler weiter zwei Teams ­leisten kann und will. Plötzlich scheint der vierfache Olympiasieger in Rücklage. Peier ist die Zukunft, Ammann in dieser Verfassung mit schlechten Argumenten, warum man ihm weiter einen eigenen Coach zur Seite stellen sollte. Immerhin: Der 37-jährige Toggenburger freute sich nach der Bronze innig über den Erfolg von Peier. Dessen Fortschritte könnten Ammanns Loslassen vom Skispringen vereinfachen, weil der Waadtländer Kontinuität und positive Schlagzeilen im Nischensport garantieren könnte.

4. Wenn es im Skispringen läuft, dann so richtig

Der Sport der Flieger ist – selbst für die Flieger – ein seltsamer. Oder wie es Peier sagt: «Das ist das Wunder des Skispringens. Es kann sehr schnell gehen. Ich habe mir in der Vorbereitung immerhin erarbeitet, dass es eintreten kann.» Dass sich ­Peier in einen Flow gesprungen hat, war auf der WM-Grossschanze vom ersten Trainingstag an ­offensichtlich: Er flog wie aus einem Guss, ohne zu wackeln oder gar nachzudenken – egal, bei welchen Bedingungen. Dass er auf der Bergisel-Schanze zuvor mit Rang 7 sein bestes Weltcupergebnis erreicht hatte, half ihm an der WM. Er kehrte an den Ort der schönen Erinnerung ­zurück.

Dass er, der erstmals in einen so wichtigen Wettkampf nach dem ersten Durchgang führte, im zweiten cool blieb, hängt mitdiesem Gefühl des «Alles geht» zusammen. «Ich sagte mir: Sei locker, geniesse es.» Als ob Skispringen immer so einfach wäre.