Aber Sie wussten um das Risiko. Wieso nahmen Sie es auf sich?

Die Erlösung im Ziel, das Gefühl, die Aufgabe gemeistert zu haben, so gut, dass es zum Sieg reichte, den hohen Stresspegel durchgehalten zu haben, das ist herrlich.

Emotionen dieser Art werden Sie in Ihrem Leben wohl nie mehr haben. Fehlt Ihnen das?

Solche Momente waren extrem schön. Ich fühlte mich wie ein Sänger, der auf der Bühne steht und vom Publikum bejubelt wird. Das Lauberhorn, die Streif, das waren meine Bühnen, auf denen ich mich zwei Minuten präsentieren konnte. Leider merkte ich das erst nach der Karriere: dass das Skifahren eine Show ist. Das war mir nicht bewusst, als ich drin war in dieser Skiblase. Ich legte mich so sehr ins Zeug, dass ich kaum Abstand gewinnen konnte. Ich konnte nicht sagen: Ich darf für zwei Minuten Akteur sein, mache eine Show und schaue, wie das Publikum reagiert.

Sie waren 2012 in Hochform, als Sie Ihren Rücktritt gaben. Haben Sie das je bereut?

Nie. Weil mein Bauch den Moment bestimmte.

Wie kam das?

Es war in Wengen, ich hätte erstmals am Lauberhorn gewinnen können, wurde aber nur 15., weil ich viele Fehler gemacht hatte. Ich war enttäuscht und traurig, spürte aber: Das war gar nicht wegen der verpassten Chance. Ich wusste schlicht: Das war das letzte Mal, dass ich hier fuhr. Dieses Gefühl hätte ich lieber schon am Start gehabt, dann hätte ich das Panorama und die Atmosphäre noch aufsaugen können.

Welche Gedanken hatten Sie?

Ich fragte mich: Muss ich das noch haben? Das Reisen, immer wieder die Koffer packen, Woche für Woche, nach Hause kommen, waschen, wieder packen? Ich war 38, die Stürze, das Risiko gaben mir zu denken. Ich sah, wie schnell es kippen kann, wie wenig es braucht für einen Fehler, der das Saisonende bedeuten kann, das Karriereende – oder Schlimmeres. Der Bauch sagte: Nein. Es war einfach für mich, zu sagen: Es ist fertig. Ich trat ja nicht aus Mangel an Erfolg zurück oder wegen einer Verletzung, sondern weil es für mich der richtige Zeitpunkt war. Ich schaue mit einer gesunden Wehmut zurück auf meine Karriere.

Hatten Sie Angst vor der Zeit danach?

Während der Karriere nicht, da befand ich mich in einem Zug, der fuhr und fuhr, bis irgendwann die Haltestelle kam, an der ich ausstieg. So ist es am schönsten: wenn dir irgendwann bewusst wird, es ist gut, ich habs gesehen. Ich habe bis heute keine Träne zurückhalten müssen, weil ich zurückgetreten bin. Und ich hatte das Glück, dass ich erst mit meinem Bruder und später mit einem anderen Manager immer jemanden an meiner Seite hatte, der schon einiges organisiert hatte während meiner Karriere. Ich stand nicht da und wusste nicht, was ich morgen machen sollte.