Klarkommen müssen Sie damit, dass nicht nur über Sie als Skifahrerin diskutiert wird, sondern auch über Nebensächlichkeiten. Zum Beispiel, wenn Sie im österreichischen Fern­sehen auf Schweizerdeutsch Auskunft geben.

(lacht laut) Es kam völlig falsch rüber. Ich fragte den Reporter nicht, ob ich auf Schweizerdeutsch antworten dürfe, sondern lediglich, wie die anderen Schweizer es jeweils halten. Er sagte mir: Sprich einfach, wie du willst. Ich dachte: Okay. Und so, wie der Reporter reagierte, musste er mich verstanden haben. Aber nach dem Interview erhielt ich viele Nachrichten: Wieso ­redest du nicht Hochdeutsch? Kannst du das gar nicht?

«Mir gefällt das Urchige, das Traditionelle, die Berge, der See: Ich habe hier alles.»

Nach Ihrer Rückkehr aus Schweden bewältigten Sie die Medientermine in Ihrem Elternhaus in Schwyz. Wieso daheim?

Wieso nicht? Meine Eltern sind unkompliziert, ich bin es auch. Mich stört es nicht, wenn andere sehen, wo ich aufgewachsen bin. Wir sind bodenständige Leute, die nichts zu verbergen haben.

Nehmen Sie es auch so wahr, dass sich alle mit Ihnen über die Erfolge freuen?

Es sind sehr viele. Ich habe gegen 500 Mitteilungen erhalten, die überwältigende Mehrheit davon war sehr positiv.

Nicht alle?

Es gibt immer Neider. Ich las auch, was die mir schrieben, aber es bleibt davon nichts bei mir haften.

Nach Ihrer Bronze-Fahrt im Super-G flossen Freudentränen. Sind Sie ein emotionaler Mensch?

Eigentlich bin ich nicht so nahe am Wasser gebaut. Aber in Schweden ging ein Kindheitstraum in Erfüllung, und das erst noch in einem Rennen, in dem ich nicht damit gerechnet hatte.

Sagten Sie sich einfach: Ich fahre einmal, dann schaue ich, was dabei herauskommt?

In den Trainings war ich zwar gut gefahren, aber an diesem Morgen war es bitterkalt, minus 25 Grad. Darum schrieb ich meinem Trainer: «Ich lasse das Rennen aus.» Er antwortete: «Lass uns das Rennen angehen wie einen Trainingslauf, dann kommt das gut.» Und dann kehrte ich mit einer Medaille ins Hotel zurück.

Gab es einen Moment, in dem Sie an den letzten Sommer dachten, als nach einer Blutvergiftung die Amputation des rechten Fusses drohte?

Nein, ich habe zum Glück Abstand gewonnen. Ich halte mich am Positiven fest – daran, dass ich überhaupt wieder Ski fahren kann. Und dass ich innert relativ kurzer Zeit den Trainingsrückstand aufgeholt habe.