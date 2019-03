Den österreichischen Überfahrer Marcel Hirscher lässt Odermatt hinter sich. Alexis Pinturault ebenso. Nur die Norweger Henrik Kristoffersen und Rasmus Windingstad, auch Letzterer mit dem besten Resultat seiner Karriere, sind schneller.

Der 21-jährige Odermatt sitzt während des zweiten Laufs lange auf dem Leadersessel, nachdem er den ersten Durchgang als 15. abgeschlossen hatte. Leadersessel, das heisst ständige Aufmerksamkeit der Kameras, während des ganzen Rennens. «Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr an meiner Fieberblase gebastelt», sagt der Nidwaldner und verweist im Schweizer Fernsehen schmunzelnd auf seine Oberlippe. Er sei mehr als zufrieden mit seiner Saison, fährt Odermatt fort, «sie war schon so sensationell. Ich hätte nie gedacht, dass der Einstieg in den Weltcup so gut verläuft und ich jetzt sogar schon einen Podestplatz habe».

Nogers Exploit hinter Odermatt

Und es kommt noch besser für die Schweizer. Loïc Meillard wird Siebter - und neben Windingstad und Odermatt feiert auch Cédric Noger als Vierter sein bestes Resultat im Weltcup. Der 26-Jährige ist eine Hundertstelsekunde schneller als Hirscher und deren sechs als Pinturault. Sucht man auf der Seite des Skiverbands nach den Resultaten des Ostschweizers, erscheinen vier Weltcup-Riesenslaloms: Did not qualify, Rang 18, did not qualify, Rang 20.