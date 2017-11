Hüben und drüben in Übersee

Nordamerikarennen sind grösstenteils reine Fernsehevents. Zur abendlichen Primetime, wenn es draussen dunkel ist, machen es sich die Europäer auf dem Sofa gemütlich, bescheren den TV-Anstalten hohe Einschaltquoten.

Drüben, in den Rocky Mountains, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, brettern wage­mutige Skirennfahrer durch verschneite Wälder, werden im Ziel von ein paar Dutzend frostresistenten Anhängern empfangen.

Dieser Tage ist in Lake Louise vieles anders. Der tödliche Unfall von David Poisson hat den Hauch Romantik, welcher die Veran­staltung am malerischen Luisensee im kanadischen Bundesstaat Alberta umweht, jäh verblasen. Es ist wärmer als gewohnt, die Piste in grenzwertigem Zustand; die ersten beiden Trainingsläufe zur samstäglichen Abfahrt mussten abgesagt werden.

Warten ist fixer Bestandteil des Skifahrer­lebens, dieser Tage fällt es verständlicherweise schwerer als ­gewohnt. Die Stimmung in den Mannschaften sei gut, jeder Athlet verarbeite die Geschehnisse auf seine Weise, pflegen die Verantwortlichen auf entsprechende Fragen zu erwidern. Wobei Letzteres nicht so einfach ist, wenn man von Journalisten täglich damit konfrontiert wird.

«Keiner von uns glaubt, dass man auf einer Rennstrecke sterben kann. Aber der Teufel schläft nicht», liess Hannes Reichelt verlauten. Die Aussage des Österreichers – er gehört zu den Besonnensten in der Szene – versinnbildlicht den imaginären Schleier, welcher über dem Skizirkus hängt.

Norwegische Dominanz

Die Norweger begegnen der Finsternis mit Farbe. Fahrer und Trainer gestalteten Bilder, inspiriert von der Umgebung, die Palette der Sujets reicht vom (Winterschlaf haltenden) Bären über den tiefblauen See bis zum (sich zurückziehenden) Gletscher.

Kjetil Jansrud hat die Aktion über die sozialen Medien veröffentlicht, den Beitrag mit «Teamspirit» betitelt. Auch auf der Piste heben sich die Norweger ab, jedenfalls in Lake Louise. Acht der neun letzten Rennen auf dem wohl einfachsten Speedkurs im Weltcup sind von Jansrud oder Aksel Svindal gewonnen worden.

Nahezu konträr präsentiert sich die Szenerie im 3000 Kilometer Luftlinie entfernten Killington. Der 811 Einwohner zählende Ort im US-Bundesstaat Vermont steht kopf. Wie im Vorjahr finden in den Green Mountains je ein Riesenslalom und ein Slalom statt, wie im Vorjahr dreht sich alles um Mikaela Shiffrin.

Die Ausnahmekönnerin hat einen Grossteil ihrer Ausbildung an der nahen Burke-Akademie absolviert, ihre Grossmutter lebt immer noch in der Region. Innert 40 Minuten waren die 9000 Tribünentickets für den sonntäglichen Slalom verkauft, die Organisatoren rechnen mit über 30 000 Zuschauern.

Was mit der Nähe zu Ballungsräumen verbunden ist; Boston und Montreal sind nur drei Autostunden entfernt. NBC übertragt den zweiten Durchgang live, was in Übersee im Rahmen des Weltcups so gut wie nie vorkommt. Als Co-Kommentator amtet Bode Miller, der Freigeist mit dem unnachahmlichen Stil ist an der Ostküste aufgewachsen.

Die Pistenqualität wird kaum ein Thema sein, obwohl die höchste Erhebung des Skigebiets lediglich auf 1289 Metern über Meer liegt. Streckenchef ist ein Österreicher, anders als im ka­nadischen Nationalpark gibt es bei der Beschneiung keine Auf­lagen; den Rahmenbedingungen wird hohe Beachtung geschenkt. Killington ist lediglich aus europäischer Perspektive ein reiner Fernsehevent. (Berner Zeitung)