Am Neujahrstag stand in Norwegens Hauptstadt Oslo der Parallelslalom auf dem Programm. Am legendären Holmenkollen standen jeweils 16 Fahrer und Fahrerinnen im Einsatz – die 12 besten des Slalomweltcups plus die vier besten des Gesamtweltcups. Bei den Frauen waren Wendy Holdener und Aline Danioth für die Schweiz am Start, bei den Männern standen Luca Aerni, Daniel Yule und Ramon Zenhäusern im Einsatz.